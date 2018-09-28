هطلت الليلة الماضية أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظتي؛ صبيا والحرث ومركز الخَشل ومدينة الظبية وقرى الملحاء المخلاف، وعدداً من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.