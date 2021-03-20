زلزال يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية أرزينجان شرقي تركيا، صباح اليوم السبت.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، في بيان، إن "الزلزال وقع في قضاء "كيماه" التابع لأرزينجان.وأكدت أن الزلزال وقع في الساعة 8.51 بالتوقيت المحلي (5.51 تغ)، وبلغ عمقه 7.01 كيلومتر.ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر عقب الزلزال.