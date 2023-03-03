ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في ماليزيا إلى 3 أشخاص ونزوح قرابة 35 ألف شخص

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ماليزيا إلى 3 قتلى، فضلا عن فرار ما يقرب من 35 ألف شخص من منازلهم.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى ارتفعت بعدما تم العثور أمس الخميس على جثتين لرجل وامرأة في السبعينات من العمر حوصرا في منزلهما الذي اجتاحته الفيضانات بمقاطعة "سيغمات" بولاية "جوهر" الواقعة جنوبي البلاد.

كان شخص قد لقي مصرعه يوم الأربعاء الماضي في "جوهر" بعد أن جرفت مياه الفيضان سيارته.

وتظل ولاية "جوهر" هي الأكثر تضررا جراء الفيضان حيث تم إجلاء 31 ألفا و865 شخصا إلى مراكز إغاثة حتى صباح اليوم.