رصد زلزال بقوة 5.5 درجات في ولاية ألاسكا الأميركية

أعلن مركز دراسة الزلازل الأورومتوسطي، عن رصد زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر جنوب ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة.

وقد حدث الزلزال في الساعة 0:03 بالتوقيت العالمي. ووقع مركز الزلزال على بعد 21 كيلومتر شمالي مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا على عمق 42 كيلومتراً.

ولم ترد بعد أي معلومات عن وقوع ضحايا او حدوث أضرار مادية.