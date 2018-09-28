العاصفة روزا تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الهادي

تحولت العاصفة روزا إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الهادي مع بلوغ أقصى سرعة للرياح 205 كيلومترات في الساعة حيث من المتوقع أن تزداد شدتها أثناء الليل.
و قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أمس إن الإعصار روزا على مسافة 917 كيلومترًا جنوب غربي الطرف الجنوبي لولاية باها كاليفورنيا ويتحرك صوب الغرب بسرعة تبلغ 16 كيلومترًا في الساعة تقريبًا.
وأضاف "يتوقع أن يكتسب الإعصار المزيد من القوة الليلة ثم يضعف يومي السبت والأحد".
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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