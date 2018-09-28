العاصفة روزا تتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الهادي

تحولت العاصفة روزا إلى إعصار من الفئة الثالثة في المحيط الهادي مع بلوغ أقصى سرعة للرياح 205 كيلومترات في الساعة حيث من المتوقع أن تزداد شدتها أثناء الليل.

و قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أمس إن الإعصار روزا على مسافة 917 كيلومترًا جنوب غربي الطرف الجنوبي لولاية باها كاليفورنيا ويتحرك صوب الغرب بسرعة تبلغ 16 كيلومترًا في الساعة تقريبًا.

وأضاف "يتوقع أن يكتسب الإعصار المزيد من القوة الليلة ثم يضعف يومي السبت والأحد".