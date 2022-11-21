وفاة 20 شخصاً جراء زلزال في إندونيسيا

أفادت وكالة "فرانس برس"، بمصرع 20 شخصا وإصابة 300 آخر جراء زلزال وقع اليوم الاثنين في جزيرة جاوة الإندونيسية. ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية أن كل القتلى هم سكان منطقة شيانجور في مقاطعة جاوة الغربية وفي الوقت الحالي أعلنت السلطات المحلية عن الأضرار التي لحقت بـ7 مبان سكنية بالإضافة إلى مدرسة ومستشفى وعدة مبان إدارية.