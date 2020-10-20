تحذير من تسونامي في ألاسكا بعد زلزال بقوة 7.4 درجة

أطلقت السلطات الأميركية تحذيرا من موقع تسونامي بعد تسجيل زلزال قوته 7.4 درجة بجزر ألوتيان التابعة لولاية ألاسكا الأمريكية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب جنوب جزر ألوتيان في ألاسكا، الإثنين، ما أدى لإطلاق تحذير من تسونامي في المنطقة.

وأكد مركز التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة أن الزلزال أدى لإطلاق تحذير من حدوث تسونامي في مناطق ساند بوينت وكولد باي وكودياك، ذات الكثافة السكانية المنخفضة.