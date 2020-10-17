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زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب الفلبين

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العرب اليوم - زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب الفلبين

مقياس ريختر
مانيلا - العرب اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات على مقياس ريختر إقليم أوكسيدينتال ميندورو جنوب غرب العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم.وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن الزلزال وقع الساعة 0406 صباح السبت بالتوقيت المحلي (2006 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على بعد 21 كيلومترا شمال شرق بلدة لووك.وأضاف المعهد أن سكان بعض المناطق الأخرى شعروا بالزلزال في إقليم لوزون الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من منطقة العاصمة مانيلا ولكن بتأثير أقل.ولم تصدر أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب الفلبين زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب الفلبين



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