زلزال مدمر يضرب أربع دول لاتينية بقوة 8 ريختر

ضرب زلزال مدمر بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، أربع دول لاتينية هي الإكوادور والبيرو وكولومبيا والبرازيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال البيرو وعلى عمق 105 كيلومترات، فيما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة في عاصمة البيرو ليما استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.