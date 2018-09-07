زلزال عنيف يضرب وسط الإكوادور دون وقوع إصابات

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر وسط الإكوادور اليوم دون الإعلان عن وقوع خسائر مادية أو ضحايا حتى الآن.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة و12 دقيقة بالتوقيت المحلي في الاكوادور (الساعة 12ر02بتوقيت جرينتش )، وعلى بعد 63 كيلومترا عن مدينة "كوينكا.
تجدر الإشارة إلى أن النشاط الزلزالي متكرر في الإكوادور، حيث ضرب زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة ساحل الإكوادور المطل على المحيط الهادئ في عام 2016، راح ضحيته أكثر من 650 شخصاً.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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