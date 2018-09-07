زلزال عنيف يضرب وسط الإكوادور دون وقوع إصابات

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر وسط الإكوادور اليوم دون الإعلان عن وقوع خسائر مادية أو ضحايا حتى الآن.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في الساعة التاسعة و12 دقيقة بالتوقيت المحلي في الاكوادور (الساعة 12ر02بتوقيت جرينتش )، وعلى بعد 63 كيلومترا عن مدينة "كوينكا.

تجدر الإشارة إلى أن النشاط الزلزالي متكرر في الإكوادور، حيث ضرب زلزال بلغت قوته 8ر7 درجة ساحل الإكوادور المطل على المحيط الهادئ في عام 2016، راح ضحيته أكثر من 650 شخصاً.