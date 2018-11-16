زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جزر سولومون

ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر اليوم شرق عاصمة إقليم ماكيرا أولاوا في جزر سولومون.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا وعلى مسافة نحو 161 كيلومترا إلى الشرق من كيرا كيرا عاصمة إقليم ماكيرا أولاوا بالدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادي.

ولم تحذيرات فورية عن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) أو تقارير عن حدوث تلفيات أو خسائر بشرية نتيجة الزلزال.