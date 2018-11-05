زلزال قوته 59 درجات يضرب قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية
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زلزال قوته 5,9 درجات يضرب قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية

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العرب اليوم - زلزال قوته 5,9 درجات يضرب قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية

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طوكيو - العرب اليوم

ضرب زلزال قوته 5,9 درجات مساء اليوم، قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال يقع على عمق ثمانية كيلومترات وعلى بعد 107 كيلومترات شمال شرق شيبتسو، وهناك احتمالاً ضئيلاً بأن يكون الزلزال قد تسبّب بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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زلزال قوته 59 درجات يضرب قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية زلزال قوته 59 درجات يضرب قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية



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زلزال قوته 59 درجات يضرب قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية زلزال قوته 59 درجات يضرب قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية



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