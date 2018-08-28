زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة شرق إندونيسيا اليوم.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي كوبانج عاصمة إقليم نوسا تنجارا الشرقية.

ولم تتوافر بعد أنباء عما إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر في الأرواح أو الممتلكات.