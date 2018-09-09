الأرصاد السعودية تنبه من هطول أمطار على منطقة عسير

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدماً عن هطول أمطار رعدية ـ غزيرة إلى متوسطة ــ مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط و رجال ألمع ومحايل وبارق والنماص وتنومة والمجاردة وسبت العلاية وأحد رفيدة وظهران الجنوب والحرجة والربوعة والأجزاء المجاورة لها.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تتثير الأتربة تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة .