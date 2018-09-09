الأرصاد السعودية تنبه من هطول أمطار على منطقة عسير

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدماً عن هطول أمطار رعدية ـ غزيرة إلى متوسطة ــ مصحوبة بنشاط للرياح السطحية على أجزاء من منطقة عسير تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط و رجال ألمع ومحايل وبارق والنماص وتنومة والمجاردة وسبت العلاية وأحد رفيدة وظهران الجنوب والحرجة والربوعة والأجزاء المجاورة لها.
وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تتثير الأتربة تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة .
GMT 14:07 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر14 مصابا في زلزال الصين وتضرر 21 منزلًا
GMT 14:07 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرزلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب الفلبين
GMT 11:22 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرهيئة الأرصاد السعودية تنبه من أمطار رعدية على الباحة
GMT 06:43 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرتوقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الإثنين
GMT 12:00 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر"البيئة السعودية" تحظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من ماليزيا
تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
أرسل تعليقك