سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة
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سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة

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العرب اليوم - سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
الرياض - العرب اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال المملكة وشرقها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة



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سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط وغرب المملكة



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