هيئة الأرصاد الأميركية تحذر من ضرب إعصار لين لجزر هاواي

حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية من مرور إعصار لين غربي جزر هاواي خلال مطلع الأسبوع الحالي.
وقالت الهيئة " إنه من المتوقع أن يمر الإعصار غربي جزر هاواي خلال مطلع الأسبوع وأن تصل الأمطار والرياح المصاحبة له إلى ماوى وأواهو ".
وأضافت أن منسوب الأمطار التي هطلت بالفعل بلغ أكثر من 60 سنتيمترا على بعض المناطق في كبرى جزر الولاية بينما وصلت أقصى سرعة للرياح إلى 108 كيلومترات في الساعة.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في جزر هاواي لكن السيول والانهيارات الأرضية تسببت في إغلاق بعض الطرق.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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