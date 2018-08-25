هيئة الأرصاد الأميركية تحذر من ضرب إعصار لين لجزر هاواي

حذرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية من مرور إعصار لين غربي جزر هاواي خلال مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة " إنه من المتوقع أن يمر الإعصار غربي جزر هاواي خلال مطلع الأسبوع وأن تصل الأمطار والرياح المصاحبة له إلى ماوى وأواهو ".

وأضافت أن منسوب الأمطار التي هطلت بالفعل بلغ أكثر من 60 سنتيمترا على بعض المناطق في كبرى جزر الولاية بينما وصلت أقصى سرعة للرياح إلى 108 كيلومترات في الساعة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في جزر هاواي لكن السيول والانهيارات الأرضية تسببت في إغلاق بعض الطرق.