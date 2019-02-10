هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب جنوب غربي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الأحد جنوب غربي إيران.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت في مدينة "ايذة" التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وأضاف أن الهزة وقعت على عمق 15 كيلومترا من سطح الأرض.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.