زلزال قوي يهز منطقة بحرية قبالة بابوا غينيا الجديدة

أفاد معهد المسح الجيولوجي الأمريكي بأن زلزالا بقوة 7 درجات هز منطقة تبعد 18 كيلومترا عن الساحل الشرقي الجنوبي لمنطقة واو في بابوا غينيا الجديدة.وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 85,2 كيلومتر.وإثر الزلزال، أصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي في الولايات المتحدة، تحذيرا من خطر تسونامي في منطقة تبعد حتى 300 كم عن مركز الزلزال، لكنه رفع هذا التحذير في وقت لاحق.ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.