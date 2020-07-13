زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال غربي الصين دون أنباء عن خسائر بشرية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية. وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني في بيان له اليوم، أن الزلزال تم تسجيله صباح اليوم بتوقيت بكين، و تم رصد مركزه على عمق 15 كيلومترا في محافظة هوتشنغ بمنطقة شينجيانغ.