ارتفاع ضحايا السيول لـ 75 قتيلا وإعلان المناقل منطقة كوارث السودانية

أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول إلى 75 قتيلا، فيما أُعلنت محلية المناقل بولاية الجزيرة وسط البلاد منطقة كوارث.

وقال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله لدى تفقده المناطق المنكوبة "إن محلية المناقل باتت منطقة كوارث تستدعي استنفار كل المنظمات داخليا وخارجيا لإغاثة مواطنيها".