زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة بورو الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزيرة بورو في إقليم جزر مولوكا شرق إندونيسيا.

وأفادت وكالة رصد الزلازل وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات ومن غير المتوقع أن يتسبب في موجات مد عاتية (تسونامي).