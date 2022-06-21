زلزال قوي يضرب شرق تايوان
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زلزال قوي يضرب شرق تايوان

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هزة أرضية قوية تضرب تايوان
تايبيه - العرب اليوم

 وقع زلزال قوي في شرق تايوان بلغت قوته 6 درجات، ولم يعلن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية ويشير موقع Insider Paper ، إلى أن الزلزال وقع يوم الاثنين 20 يونيو 2022، على بعد 38 كلم جنوب مدينة هوالين ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن الزلزال وقع في الساعة 9.05 بالتوقيت المحلي (1.05 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كلم .

ويشير تشين غو - تشان، رئيس مركز رصد الزلازل في مكتب الأرصاد الجوية المركزي بتايوان في مؤتمر صحفي، إلى أنه في هذه المنطقة منذ عام 1990 وقع زلزالان قوتهما أعلى من 6 درجات وزلزال آخر بقوة 6 درجات، لذلك ليس مستبعدا وقوع زلازل جديدة قوتها أعلى من 5 درجات في الأيام المقبلة ووفقا للبيانات الإحصائية، تحدث الزلازل في هذه المنطقة أكثر من مناطق تايوان الأخرى. ففي فبراير عام 2018 وقع زلزال قوته 6.5 درجة أودى بحياة 16 شخصا وإصابة 285 آخرين ويذكر أنه في نفس اليوم وقع زلزال في اليابان قوته 5 درجات، كان مركزه على عمق 10 كلم أيضا، ولم ترد أي معلومات عن الأضرار التي سببها.

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زلزال قوي يضرب شرق تايوان زلزال قوي يضرب شرق تايوان



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