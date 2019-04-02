هزة أرضية تضرب جزر أندمان ونيكوبار الهندية

أعلن المرصد المركزي لرصد الزلازل في الهند أن 20 هزة أرضية بلغت قوتها بين 5ر4 درجة و5ر5 درجة على مقياس ريختر ضربت جزر "أندمان ونيكوبار" الهندية، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزات الأرضية.

وذكر المرصد - حسبما أفادت قناة "دي دي تي في" الهندية اليوم، الثلاثاء - أن هذه الزلازل ضربت الجزر على مدار 11 ساعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.