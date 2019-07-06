اندلاع حرائق في كاليفورنيا بعد حدوث زلزال عنيف صباح السبت

وقعت حرائق وإصابات عديدة في ريد جكريست التي تبعد حوالي 150 ميلاً من لوس آنغلوس، بعد وقوع زلزال في الساعات الأولى من صباح السبت ، حسبما ذكرت ميغان بيرسون، المتحدثة باسم مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا، لشبكة "CNN".

وقالت إنه يجري إنشاء مركز لعمليات الطوارئ في مدينة بيكرسفيلد.

وفي وسط لوس آنغلوس شعر السكان بزلزال، الجمعة، الذي كان أقوى من الزلزال الذي حدث قبل يوم، ما جعل المباني تهتز بقوة.

وقال دونالد كاسل الذي يعيش في بورترفيلد غرب ريدجكريست، إن منزله اهتز لمدة تتراوح بين 20 و25 ثانية، وقال: "كانت هزة عنيفة واستمرت لفترة طويلة".

كانت مباراة الدوري الأميركي للمحترفين الصيفية بين نيو اورليانز بيليكانز ونيويورك نيكس في لاس فيغاس، الجمعة، تأخرت بعد تقارير عن الزلزال، واهتزت لوحات تسجيل ومكبرات الصوت بالقرب من سقف الساحة عندما وقع الزلزال.

وقال عمدة لوس آنغلوس، إيريك غارسيتي، إنه يتم نشر وحدات السلامة العامة في جميع أنحاء المدينة "لضمان السلامة وفحص البنية التحتية".

وذكرت عالمة الزلازل لوسي جونز، الجمعة، أن كلا الزلزالين جزء من سلسلة مستمرة من "نظام نشط للغاية"، ولا يستبعد المسؤولون حدوث المزيد من الزلازل.

وأضافت "جونز"، أن المنطقة يجب أن تتوقع استمرار الهزات الأرضية لبعض الوقت فهناك احتمال أن يتعرض هذا الموقع لزلزال أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت عمدة مدينة ريدجكريست، إنها قلقة بشأن مزيد من الأضرار المحتملة، وأعلنت عن حالة الطوارئ بالمدينة، قائلة: "نسمح بالبحث عن خدمات من جميع الكيانات، سواء الحكومية أو الفيدرالية، التي يمكن أن تساعدنا في عملية الطوارئ".

وبحسب موقع "cbs news"، أضافت العمدة أن المدينة ترسل أطقمًا لتقييم الأضرار ويبحث المسؤولون عن مشاكل محتملة في الطرق كل ذلك بينما تستمر الهزات الارتدادية في هز المنطقة.