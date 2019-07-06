زلزال جديد يضرب كاليفورنيا بقوة 71 على مقياس ريختروهو الأعنف في الولاية الأميركية منذ 20 عاما
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زلزال جديد يضرب كاليفورنيا بقوة 7.1 على مقياس ريختروهو الأعنف في الولاية الأميركية منذ 20 عاما

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العرب اليوم - زلزال جديد يضرب كاليفورنيا بقوة 7.1 على مقياس ريختروهو الأعنف في الولاية الأميركية منذ 20 عاما

مقياس ريختر
ساكرمينتو- العرب اليوم

زلزال جديد يضرب كاليفورنيا بقوة 7.1 على مقياس ريختروهو الأعنف في الولاية الأميركية منذ 20 عاما

ضرب زلزال بقوة 7.1 على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا في وقت متأخر الجمعة، وهو الأعنف الذي يضرب الولاية الأميركية منذ 20 عاما حسب مراسلتنا.
وأعلن المعهد الأميركي للزلازل شدة الهزة التي لم يتبين على الفور مدى تأثيرها وما أسفرت عنه من أضرار.

وكان زلزال بلغت قوته 6.4 درجة ضرب الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأميركي الجيولوجي وشهود.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال يقع في منطقة سيرليس فالي، في مقاطعة سان برناردينو، على بعد حوالى 240 كلم شمال شرق لوس أنجلوس، وعلى عمق 8.7 كلم.

ووقوع الزلزال على عمق قليل جعل الإحساس بالهزة الأرضية قويا في لوس أنجلوس التي شهدت أيضا توابع أصغر للزلزال.

وتضرب توابع قوية المنطقة الصحراوية في كاليفورنيا منذ زلزال الخميس الذي قال مسؤولون إنه أسفر عن تسجيل بضع إصابات فقط.

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زلزال جديد يضرب كاليفورنيا بقوة 71 على مقياس ريختروهو الأعنف في الولاية الأميركية منذ 20 عاما زلزال جديد يضرب كاليفورنيا بقوة 71 على مقياس ريختروهو الأعنف في الولاية الأميركية منذ 20 عاما



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