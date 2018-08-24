حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في رسالتها الإرشادية التي تبثها بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عن حالة الطقس المتوقعة – بمشيئة الله – خلال موسم حج هذا العام 1439هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة اليوم الجمعة هي الآتي:
مكة المكرمة: الطقس: غائم جزئي / أتربة مثارة، الحرارة: 41 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
عرفات: الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة : 44 د.م، الرطوبة : 40 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
منى : الطقس : غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
مزدلفة : الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة: 42 د.م، الرطوبة: 50 % ، اتجاه الرياح : شمالية غربية .
المدينة المنورة: الطقس: غائم جزئي / عوالق ، الحرارة : 43 د.م، الرطوبة: 30 % ، اتجاه الرياح : جنوبية غربية .
جدة: الطقس: أتربة مثارة ، الحرارة: 37 د.م، الرطوبة: 75% .
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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