الصين ترسل فرق إنقاذ إلى مناطق منكوبة ضربها زلزال قوته 5 درجات غرب البلاد

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة هونغخه الواقعة في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين صباح اليوم . وأوضح المركز الصيني لشبكات الزلازل - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 23.37 درجة شمالا وخط طول 102.26 درجة شرقا، وعلى عمق 8 كيلومترات تحت الأرض. وقال المسؤول بمديرية الزلازل بمقاطعة يوننان "لي تشون قوانج" إنه قد تم الإبلاغ عن أضرار في المنازل دون وقوع إصابات بشرية، لافتا إلى أن الحكومة المحلية أطلقت استجابة طارئة للزلزال، وأرسلت فريقا من 27 شخصا إلى المنطقة المنكوبة.