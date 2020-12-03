زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بحدوث زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" من جهتها ذكرت وكالة سانا السورية أن أبناء محافظة الحسكة شعروا بالهزة عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباح اليوم ونشرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بيانا على موقعها الإلكتروني، جاء فيه إن زلزالا بقوة 5 درجات، وقع في ولاية سيعرت، عند الساعة 08:45 (05:45 تغ).

وأوضح أن مركز الزلزال قضاء "قورتالان"، وعمقه 20 كم تحت سطح الأرض وفي سياق متصل، قال والي سيعرت عثمان حاجي بكتاش أوغلو، إن الزلزال لم يسفر عن أضرار في مركز الولاية وقضاء قوتالان، مشيرا إلى أن فرق "آفاد" تواصل أعمالها بالمناطق الريفية الأخرى وأضاف للأناضول، أنه عقب الزلزال بدأت الفرق المختصة بتقييم الوضع في الولاية وكافة المناطق الريفية المجاورة، وأنها تتواصل مع السكان للتحقق من سلامتهم.

المصدر: وكالات