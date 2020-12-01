زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين يوم الاثنين.وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إلى أن الزلزال وقع على عمق 148 كم وعلى بعد 76 كم من مدينة سان أنطونيو الأرجنتينية.وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 24.379 جنوبا وخط طول 67.053 غربا.ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة ومن بينها زلزال وقع في 2010 وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.