زلزال قوي يهز منطقة هوكايدو اليابانية
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زلزال قوي يهز منطقة هوكايدو اليابانية

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العرب اليوم - زلزال قوي يهز منطقة هوكايدو اليابانية

زلزال قوي يهز منطقة هوكايدو اليابانية
طوكيو - العرب اليوم

  قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا بقوة 5.9 درجة هز منطقة هوكايدو باليابان اليوم السبت.  وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 308 كيلومترات.

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زلزال قوي يهز منطقة هوكايدو اليابانية زلزال قوي يهز منطقة هوكايدو اليابانية



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