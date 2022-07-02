زلزال قوي يهز منطقة هوكايدو اليابانية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا بقوة 5.9 درجة هز منطقة هوكايدو باليابان اليوم السبت. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 308 كيلومترات.