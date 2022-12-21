هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب جزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الأطلسي

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر/ساندويتش الجنوبية/، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل