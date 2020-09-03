زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر جنوب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب في ساعة مبكرة من صباح اليوم /الخميس/ جزر أوجاساوارا الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو وقالت الوكالة في بيان (نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية على موقعها الإلكتروني) إن الزلزال الذي وقع في الساعة 12:21 صباحًا بالتوقيت المحلي على عمق حوالي 10 كيلومترات، سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية البالغ 7 درجات في جزيرة هاهاجيما، وهي إحدى الجزيرتين المأهولتين في سلسلة الجزر.