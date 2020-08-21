زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر اليوم بحر باندا قبالة إندونيسيا.وذكر المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أن الزلزال كان على عمق 640 كيلومترا.وأفاد مرصد التحذير من موجات تسونامي في إندونيسيا أن الزلزال ليس قويًا بما يكفي للتسبب في موجات مد عاتية "تسونامي".