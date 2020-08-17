زلزال بقوة 1.5 درجة يضرب جنوب اليونان

أعلن المركز اليوناني للديناميكية الأرضية أن زلزالا قوته المبدئية 1ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الجنوبي لليونان صباح اليوم الاثنين، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.وأوضح المركز - حسبما ذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 119 كيلومترا جنوب العاصمة /أثينا/ و53 كيلومترا جنوب شرق جزيرة هيدرا، فيما كان مركز الزلزال تحت قاع البحر.يشار إلى أن اليونان تقع في منطقة نشطة زلزاليا، وعادة ما تضربها زلازل لا يسبب معظمها خسائر فادحة.