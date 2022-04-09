إندونيسيا تحذر من تسونامي إذا تعرضت جزيرة سولاوسي لمزيد من الزلازل
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إندونيسيا تحذر من تسونامي إذا تعرضت جزيرة سولاوسي لمزيد من الزلازل

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العرب اليوم - إندونيسيا تحذر من تسونامي إذا تعرضت جزيرة سولاوسي لمزيد من الزلازل

تسونامي
جاكرتا - العرب اليوم

إندونيسيا تحذر من تسونامي إذا تعرضت جزيرة سولاوسي لمزيد من الزلازل

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إندونيسيا تحذر من تسونامي إذا تعرضت جزيرة سولاوسي لمزيد من الزلازل إندونيسيا تحذر من تسونامي إذا تعرضت جزيرة سولاوسي لمزيد من الزلازل



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