قتلى ومفقودون جراء زلزال قوي ضرب إندونيسيا

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب المئات إثر زلزال قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية الجمعة، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر عدد من المباني.وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا وفق المعلومات الأولية، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 637 في مدينة ماجيني، لكن هناك 3 وفيات أخرى و24 إصابة ومفقودون في مقاطعة ماموجو المجاورة، حيث انهارت مستشفى وحوصر عدد من الأشخاص داخلها.وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي وإن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة حوالي 7 ثوان لكن الهزة لم تتسبب في إطلاق تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي"، فيما قال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا دويكوريتا كارناواتي خلال مؤتمر صحفي إن هزات ارتدادية قوية قد تعقب هذا الزلزال، مضيفا أن ما لا يقل عن 26 هزة وقعت بعد زلزالين قويين في المنطقة منذ بعد ظهر أمس الخميس.وكان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضرارا بعدد من المنازل.وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تُعرف باسم حلقة النار.

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