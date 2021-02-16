زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أرخبيل فانواتو جنوبي المحيط الهادئ

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر أرخبيل فانواتو جنوبي المحيط الهادئ اليوم​​​ وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 00.49 بالتوقيت العالمي وأن مركزه على بعد 90 كيلومترا شرقي عاصمة البلاد بورت فيلا وعلى عمق 10 كيلومترات ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، وأيضا لم يتم الإعلان عن خطر حدوث موجات مد عالية ( تسونامي ).