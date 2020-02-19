أسراب الجراد تزحف على جنوب السودان

أعلن وزير الزراعة في جمهورية جنوب السودان أنيوتي أدقو نايكواش، أن أسراب الجراد التي تدمر المحاصيل والمراعي في شرق إفريقيا، وصلت إلى بلاده.



وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن "الجراد عبر الحدود إلى مقاطعة ماجوي المتاخمة لأوغندا".