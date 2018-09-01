حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت
آخر تحديث GMT06:53:22
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت

العرب اليوم -

العرب اليوم - حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت

حالة الطقس في السعودية
الرياض - العرب اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) مع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة على مدن (ينبع، أملج، الوجه، ضبا).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بيئة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت



أخبار ذات صلة

GMT 11:39 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

زلزال بقوة 4.04 درجات يضرب مدينة الفحص التونسية
العرب اليوم - زلزال بقوة 4.04 درجات يضرب مدينة الفحص التونسية

GMT 07:58 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الخميس
العرب اليوم - توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية الخميس

GMT 09:01 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس

زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة شرق إندونيسيا
العرب اليوم - زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة شرق إندونيسيا

GMT 06:08 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطس

حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الاثنين
العرب اليوم - حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الاثنين

GMT 09:01 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس

مقتل شخصين في إيران بعد وقوع زلزال بقوة 6 درجات
العرب اليوم - مقتل شخصين في إيران بعد وقوع زلزال بقوة 6 درجات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية السبت



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا أبيض نسّقته مع زوْج مِن الأحذية السوداء

ليدي غاغا أنيقة خلال حضورها "مهرجان البندقية"

روما ـ ريتا مهنا

ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:10 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبر

خمسة ماركات عالمية تستحق إضافتها إلى قائمة التسوق
العرب اليوم - خمسة ماركات عالمية تستحق إضافتها إلى قائمة التسوق

GMT 06:30 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

استمتع بالخصوصية والمتعة المائية في جزيرة مندلاي
العرب اليوم - استمتع بالخصوصية والمتعة المائية في جزيرة مندلاي

GMT 04:27 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

محطة القطار الفيكتوري تعرض للبيع مقابل 210.000جنيهًا إسترلينيًا
العرب اليوم - محطة القطار الفيكتوري تعرض للبيع مقابل 210.000جنيهًا إسترلينيًا

GMT 03:54 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبر

الخرطوم تشيع جثمان أبرزها رجالها السياسيين أمين مكي مدني
العرب اليوم - الخرطوم تشيع جثمان أبرزها رجالها السياسيين أمين مكي مدني

GMT 03:17 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

يونغ في إجازة مفتوحة لإصابتها بمرض عضلي
العرب اليوم - يونغ في إجازة مفتوحة لإصابتها بمرض عضلي

GMT 05:15 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس

رالف لورين يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسه
العرب اليوم - رالف لورين يحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسه

GMT 06:24 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

طرح جزيرة "Sheephead" للبيع مقابل 8 ملايين دولار
العرب اليوم - طرح جزيرة "Sheephead" للبيع مقابل 8 ملايين دولار

GMT 06:33 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

عرض "Fifty Shades of Grey" إلى البيع مقابل 11 مليون دولار
العرب اليوم - عرض "Fifty Shades of Grey" إلى البيع مقابل 11 مليون دولار

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 04:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر
العرب اليوم - زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab