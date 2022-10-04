ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيان في فلوريدا لأكثر من 90 قتيلا

ارتفع عدد قتلى إعصار إيان إلى أكثر من 90 شخصا في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن ناجين، وسط انتقادات شديدة للمسؤولين في المدينة.

ويقول المنتقدون إن السكان في بعض المناطق التي تضررت بشدة لم يتلقوا تحذيرات مسبقة كافية للإخلاء.

ووقع ما لا يقل عن نصف الوفيات المسجلة حتى الآن في مقاطعة لي، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة، وصُنف من الفئة الرابعة.