قتيل وانهيارات أرضية وعمليات إجلاء جراء زلزال بقوة 7 درجات ضرب الفلبين

ضرب زلزال قوي شمال الفلبين بما في ذلك منطقة العاصمة اليوم الأربعاء، مما تسبب في مقتل شخص وحدوث انهيارات أرضية والإضرار بمبان وتنفيذ عمليات إجلاء في الأبراج الشاهقة بمنطقة العاصمة، حسبما أفاد مسؤولون.

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أشار في البداية إلى أن قوة الزلزال تبلغ 3ر7 درجة على مقياس ريختر، لكنه عدلها لاحقا إلى 7 درجات فقط. ولم ترد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).