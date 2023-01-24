ماليزيا توصي برفع الاستعداد لمواجهة الأمطار الموسمية والعواصف الرعدية

أوصت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا بتنشيط لجان إدارة الكوارث الفرعية في الولايات والضواحي ورفع مستوى الاستعداد بها؛ تأهبًا لهبوب عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.