باكستان تعلن حالة طوارئ بسبب الفيضانات وتناشد العالم للمساعدة

ناشدت باكستان المجتمع الدولي لمساعدة بلادها في جهود إغاثة المتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد. وأفادت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن في مؤتمر صحفي اليوم بإسلام آباد أن حوالي ثلاثين مليون شخص تضرروا بشكل مباشر من الفيضانات الحالية التي تعد الأقوى منذ عقود، في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 913 قتيلاً.