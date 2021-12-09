زلزال قوته 6 درجات يهز جنوب اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا تقدر شدته مبدئيا بست درجات وقع بالقرب من سلسلة جزر في جنوب اليابان، اليوم الخميس. وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا، كان في مياه قريبة من جزر توكارا في مقاطعة كاجوشيما.ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية. وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.