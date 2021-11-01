رئيس وزراء اليابان يعلن الفوز بالانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، الفوز بالانتخابات بعد أن قاد ائتلافه الحاكم إلى أغلبية كبيرة في الانتخابات الوطنية.

وأكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، خلال خطابه أمام البرلمان، التزامه بالعمل على حل الخلاف على الأراضي مع روسيا الاتحادية وإبرام معاهدة سلام.

وقال كيشيدا: "أعتزم مواصلة العمل على العلاقات (مع روسيا) لحل قضية الأراضي في الأقاليم الشمالية (الجزر الجنوبية لسلسلة جبال كوريل في اليابان) وإبرام معاهدة سلام مع روسيا"، مؤكدا أنه "بدون حل قضية الأراضي لا يمكن أن تكون هناك معاهدة سلام"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

هذا وأجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق، أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توليه منصبه، أعاد خلالها الطرفان تأكيد رغبتهما في إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إبرام معاهدة سلام بين البلدين على أساس الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، بما في ذلك اتفاقية عام 2018.

