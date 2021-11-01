رئيس وزراء اليابان يعلن الفوز بالانتخابات
آخر تحديث GMT13:30:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رئيس وزراء اليابان يعلن الفوز بالانتخابات

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس وزراء اليابان يعلن الفوز بالانتخابات

عاجل
طوكيو ـ العرب اليوم

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، الفوز بالانتخابات بعد أن قاد ائتلافه الحاكم إلى أغلبية كبيرة في الانتخابات الوطنية.

وأكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، خلال خطابه أمام البرلمان، التزامه بالعمل على حل الخلاف على الأراضي مع روسيا الاتحادية وإبرام معاهدة سلام.

وقال كيشيدا: "أعتزم مواصلة العمل على العلاقات (مع روسيا) لحل قضية الأراضي في الأقاليم الشمالية (الجزر الجنوبية لسلسلة جبال كوريل في اليابان) وإبرام معاهدة سلام مع روسيا"، مؤكدا أنه "بدون حل قضية الأراضي لا يمكن أن تكون هناك معاهدة سلام"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

هذا وأجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق، أول محادثة هاتفية له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد توليه منصبه، أعاد خلالها الطرفان تأكيد رغبتهما في إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إبرام معاهدة سلام بين البلدين على أساس الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، بما في ذلك اتفاقية عام 2018.
 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس وزراء اليابان يعلن الفوز بالانتخابات رئيس وزراء اليابان يعلن الفوز بالانتخابات



أخبار ذات صلة

GMT 21:42 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

الكويت تدين وتستنكر تفجير محيط مطار عدن
العرب اليوم - الكويت تدين وتستنكر تفجير محيط مطار عدن

GMT 16:01 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن القلق البالغ من تسارع الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها إيران
العرب اليوم - الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن القلق البالغ من تسارع الإجراءات الاستفزازية التي تتخذها إيران

GMT 08:01 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

الجامعة العربية تبدي ثقتها بقدرة قيادة لبنان على وضع حد لتدهور العلاقات مع دول الخليج
العرب اليوم - الجامعة العربية تبدي ثقتها بقدرة قيادة لبنان على وضع حد لتدهور العلاقات مع دول الخليج

GMT 11:32 2021 الخميس ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري
العرب اليوم - الأسد يصدر أمرا إداريا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري

GMT 12:26 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني لديها احتجاجاً على تصريحات جورج قرداحي
العرب اليوم - الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني لديها احتجاجاً على تصريحات جورج قرداحي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

نسرين طافش بإطلالة جذابة في فستان زفاف باللون الأبيض

القاهرة ـ العرب اليوم

أحدثت الفنانة السورية نسرين طافش حالةً من الجدل بين الجمهور، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ظهورها وهي ترتدي فستان الزفاف، وسط تشويقها لمفاجأة يتم التحضير لها. وأكدت نسرين طافش، في منشورٍٍ لها عبر حسابها في "انستغرام"، أنِّها ستُعلن عن المفاجأة خلال الساعات؛ إذ ظهرت في مقطع فيديو تضمّن آخر جلسة تصوير قامت بها وظهرت مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض. وكتبت نسرين طافش، في تعليقٍ لها قائلةً: "يا ترى شو هي المفاجأة الحلوة اللي مخبيتلكون ياها؟ ورح أعلن عنها بكرة"، وسط تألقها بإطلالة جذابة، ارتدت فيها التاج وتركت شعرها منسدلاً. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو نسرين طافش، وسط حديث عن أنّها ستُفاجئ الجمهور بزواجها، بينما قال البعض إنّها جلسة تصوير خاصة بإحدى البراندات، غير أنَّ الجميع اتفق ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:38 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

إبنتا أنجلينا جولي تطلان بأشهر فساتينها في العرض الأول لفيلم "Eternals"
العرب اليوم - إبنتا أنجلينا جولي تطلان بأشهر فساتينها في العرض الأول لفيلم "Eternals"

GMT 07:33 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

أجمل وجهات سياحية يمكنك زيارتها في شتاء 2022
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية يمكنك زيارتها في شتاء 2022

GMT 13:22 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

5 فوائد لتزيين المكتب بالأزهار
العرب اليوم - 5 فوائد لتزيين المكتب بالأزهار

GMT 02:23 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

إيران تعلق على أحداث السودان وتتحدث عن تدخلات خارجية
العرب اليوم - إيران تعلق على أحداث السودان وتتحدث عن تدخلات خارجية

GMT 03:50 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

نقابة الصحافيين المغاربة تفك الإرتباط بالإتحاد المغربي للشغل
العرب اليوم - نقابة الصحافيين المغاربة تفك الإرتباط بالإتحاد المغربي للشغل

GMT 16:06 2021 الخميس ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات متميزة وجريئة للنجمات بفساتين باللون الأحمر
العرب اليوم - إطلالات متميزة وجريئة للنجمات بفساتين باللون الأحمر

GMT 06:27 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

مصر وسلطنة عُمان بين أفضل الوجهات السياحية في 2022
العرب اليوم - مصر وسلطنة عُمان بين أفضل الوجهات السياحية في 2022

GMT 04:05 2021 الإثنين ,25 تشرين الأول / أكتوبر

5 أفكار لديكورات غرف الجلوس في الخريف
العرب اليوم - 5 أفكار لديكورات غرف الجلوس في الخريف

GMT 20:31 2021 الخميس ,28 تشرين الأول / أكتوبر

بايدن يدعو لإعادة السلطة للحكومة المدنية في السودان
العرب اليوم - بايدن يدعو لإعادة السلطة للحكومة المدنية في السودان

GMT 15:20 2021 السبت ,30 تشرين الأول / أكتوبر

عمرو أديب يُهاجم جورج قرداحي ويتهمه بالنصب على السعوديين
العرب اليوم - عمرو أديب يُهاجم جورج قرداحي ويتهمه بالنصب على السعوديين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:02 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على قدرتك على تحمّل المصاعب
العرب اليوم - تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على قدرتك على تحمّل المصاعب

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 12:42 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال
العرب اليوم - الأسرار الخفية ورا كل برج "الأسد" يتميز بحب التملك و"الدلو" سريع الانفعال

GMT 04:32 2017 الثلاثاء ,29 آب / أغسطس

"Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية
العرب اليوم - "Demisexual" مصطلح من لا يُثارون سوى مع العلاقات العاطفية القوية

GMT 05:03 2019 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

9 سيارات دفع رباعي يُمكن زيادة قيمتها في المستقبل
العرب اليوم - 9 سيارات دفع رباعي يُمكن زيادة قيمتها في المستقبل

GMT 06:28 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسان

رسائل فان جوخ لأخيه ثيو تدور حول القبح والرومانسية
العرب اليوم - رسائل فان جوخ لأخيه ثيو تدور حول القبح والرومانسية

GMT 06:01 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الميزان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 05:10 2020 الإثنين ,20 تموز / يوليو

ناديا تكشف عن تفاصيل جديدة عن عملها قبل إعلانها الاعتزال والتوبة
العرب اليوم - ناديا تكشف عن تفاصيل جديدة عن عملها قبل إعلانها الاعتزال والتوبة

GMT 03:33 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

صرخة لبنانية شيعية في مواجهة تصدع الدولة في لبنان
العرب اليوم - صرخة لبنانية شيعية في مواجهة تصدع الدولة في لبنان

GMT 03:18 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

أفكار لزيادة المساحة تحت الدرج الداخلي لمنزلك
العرب اليوم - أفكار لزيادة المساحة تحت الدرج الداخلي لمنزلك

GMT 05:24 2017 الإثنين ,11 أيلول / سبتمبر

العلمانية بين عبدالرازق والقرضاوي
العرب اليوم - العلمانية بين عبدالرازق والقرضاوي

GMT 04:18 2016 الأربعاء ,03 آب / أغسطس

إطلاق مجموعة من القفطان المغربي لخريف وشتاء 2016- 2017
العرب اليوم - إطلاق مجموعة من القفطان المغربي لخريف وشتاء 2016- 2017

GMT 09:42 2021 الإثنين ,05 إبريل / نيسان

"إنستغرام" تحذّر مستخدمي تطبيقها من رسائل مباشرة تتيح للهاكرز اختراق حساباتهم
العرب اليوم - "إنستغرام" تحذّر مستخدمي تطبيقها من رسائل مباشرة تتيح للهاكرز اختراق حساباتهم

GMT 00:11 2018 الأحد ,09 كانون الأول / ديسمبر

فينال على قصر ثقافة الأنفوشي في ختام أيام مسرح بلا إنتاج
العرب اليوم - فينال على قصر ثقافة الأنفوشي في ختام أيام مسرح بلا إنتاج

GMT 01:30 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

إبراهيم حسن يكشف حقيقة "صفقات" بيراميدز الشتوية
العرب اليوم - إبراهيم حسن يكشف حقيقة "صفقات" بيراميدز الشتوية

GMT 09:48 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

أسماء الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في أسوار سجون "الاحتلال الإسرائيلي"
العرب اليوم - أسماء الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في أسوار سجون "الاحتلال الإسرائيلي"

GMT 01:14 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر

مصممون يكشفون عن يخت مستقبلي يعمل بالطاقة الشمسية
العرب اليوم - مصممون يكشفون عن يخت مستقبلي يعمل بالطاقة الشمسية

GMT 23:22 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

غادة عادل تظهر بملابس صيفية مثيرة في أحدث جلسة تصوير لها
العرب اليوم - غادة عادل تظهر بملابس صيفية مثيرة في أحدث جلسة تصوير لها

GMT 18:56 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

"أكاليل زهور" لزينة أبواب المنزل في شهر رمضان
العرب اليوم - "أكاليل زهور" لزينة أبواب المنزل في شهر رمضان

GMT 23:34 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

VAIO تطلق جيلاً جديد من أجهزة لاب توب لديها
العرب اليوم - VAIO تطلق جيلاً جديد من أجهزة لاب توب لديها

GMT 01:04 2017 الخميس ,26 تشرين الأول / أكتوبر

لقاء الخميسي سعيدة بـ"بين عالمين" والشبه بينها ونساء كثيرة
العرب اليوم - لقاء الخميسي سعيدة بـ"بين عالمين" والشبه بينها ونساء كثيرة

GMT 14:49 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

السفارة السعودية في مدريد تحذر مواطنيها بكتالونيا
العرب اليوم - السفارة السعودية في مدريد تحذر مواطنيها بكتالونيا

GMT 02:20 2016 الخميس ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

الصين تفتتح أفخم فندق في العالم وتتفوق على لندن ودبي
العرب اليوم - الصين تفتتح أفخم فندق في العالم وتتفوق على لندن ودبي

GMT 02:12 2017 الخميس ,23 شباط / فبراير

محيي الدين سعيداني يفتتح معرضًا تشكيليًا جديدًا يضم 25 لوحة
العرب اليوم - محيي الدين سعيداني يفتتح معرضًا تشكيليًا جديدًا يضم 25 لوحة

GMT 01:56 2014 الأربعاء ,10 أيلول / سبتمبر

طرحت مجموعة من "العبايات" العربيّة بلمسات عصريّة
العرب اليوم - طرحت مجموعة من "العبايات" العربيّة بلمسات عصريّة

GMT 01:57 2017 الإثنين ,04 أيلول / سبتمبر

دراسة تكشف عن طرق الطيور البحرية لعبور المحيطات بنجاح
العرب اليوم - دراسة تكشف عن طرق الطيور البحرية لعبور المحيطات بنجاح

GMT 14:46 2017 الجمعة ,14 تموز / يوليو

أفكار لتصميمات جلسات مختلفة على أسطح المنازل
العرب اليوم - أفكار لتصميمات جلسات مختلفة على أسطح المنازل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab