زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب الفلبين

ضرب زلزال شديد اليوم الأحد، جنوب الفلبين بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر.وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ضرب الزلزال مقاطعة ماجوينداناو جنوبي بلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.وقال المعهد الفلبيني لعلوم الزلازل والبراكين إن الزلزال وقع في الساعة 1:08 فجرا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 543 كم، وعلى بعد حوالي 13 كم جنوب شرقي مدينة كوتاباتو.

وأضاف أن مناطق في بلدات الأبيل وكيامبا ومالونجون في مقاطعة سارانجاني، وتوبي في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية ومدينتي جنرال سانتوس وكورونادال، شعرت بالزلزال أيضا.وأشار البيان إلى أن الزلزال، الذي كان تكتونيا في الأصل، سيثير هزات ارتدادية ولكنه لن يتسبب بأضرار.ولفتت الوكالة إلى أن الفلبين غالبا ما تشهد نشاطا زلزاليا متكررا، بسبب موقعها على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ.