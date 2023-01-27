موجة برد شديدة تجتاح المناطق الشمالية من الصين

اجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلومتر مربع. وفقًا لأحدث بيانات المراقبة من فرع بحر الصين الشمالي للمركز الوطني للتنبؤات البحرية، فقد توسع خط الحدود الخارجية لمنطقة الجليد البحري إلى 56 ميلًا بحريًا وغطت أكثر من 42 بالمئة من سطح البحر للخليج بكتل جليدية عائمة.