زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات إيران اليوم. وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز سجلت الهزة الأرضية في جنوب إيران الساعة 05:11 صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.