زلزال بقوة 5,6 درجة قبالة تايوان

رصد خبراء الزلازل هزة بلغت شدتها 5,6 درجة بمقياس ريختر، قبالة سواحل تايوان، اليوم السبت، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وأوضح المركز في بيان له أن بؤرة الزلزال كانت تقع على بعد 137 كلم جنوب شرقي مدينة تايبيه، حيث يقطن نحو 7,8 مليون نسمة، وعلى عمق 20 كلم. ولم ترد تقارير عن وجود تهديد لحدوث أمواج تسونامي جراء الزلزال.