هزة أرضية بقوة 3.38 درجة تضرب شمال غرب تبوك السعودية

قالت هيئة المساحة الجيولوجية في بيان فجر الاثنين، إن هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال غرب تبوك. وسجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابع لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية يوم الأحد على الساعة 22:46 هزة أرضية بقوة 3.38 درجة على مقياس ريختر. وذكرت أن الهزة تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك وعلى عمق 19.37 كم.